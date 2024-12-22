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Muğla'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da meydana gelen helikopter kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar paylaşılmıştır.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:11
Muğla'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Helikopter Kazası Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşanan üzücü bir helikopter kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Olayda, hastaneye çarparak düşen helikopterin içindeki 2 pilot, 1 doktor ve 1 personel hayatını kaybetti.

Can Kaybı Üzerine Yıkıcı Detaylar

Vali Akbıyık, kazanın detayları ve kurtarma çalışmalarının seyrine ilişkin bilgileri paylaşırken, olayın tüm Muğla halkını derinden sarstığını vurguladı. Kaza sonrası oluşan koşullarla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve gerekli adımları atacaklarını belirtti. Olay ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz.

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