Muğla'da İki Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Ula ilçesinde 4 ayrı suçtan dolayı toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan O.K. ile, 24 Eylül 2024'te gerçekleştirilen ''Yılmazlar'' suç örgütüne yönelik Muğla merkezli dört ildeki operasyonda firari hale gelmiş olan B.Y.'yi yakaladı. B.Y.'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisindeki villasında yapılan baskında, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan O.K. ve B.Y., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.