Muğla'da İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı Gerçekleşti

Muğla'da İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı

Muğla'da, "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmasında Önemli Mesajlar

Çalıştayın açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin su krizinin etkilerini en fazla yaşayan illerden biri olduğunu vurguladı. Beklenmedik iklim değişiklikleri ile karşılaşan Muğla, bu durumu fırsata çevirerek iklim değişikliğinin küresel boyutlarına karşı önemli adımlar atmanın gerektiğine dikkat çekti.

Aras, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde çok büyük tehditler var. Özellikle sanayinin getirdiği olumsuzlukların denizleri, atmosferi ve toprakları ne hale getirdiğini kısacık ömrümüzde gördük."

Geçen yıl Muğla'nın en kurak il olarak belirlenmesi, bölgede su arzı konusundaki sıkıntıları daha da belirgin hale getirdi. Aras, kayıp kaçak oranının %50'yi aştığını ve buldukları suyun yarısının kaybolduğunu ifade ederek, "Suyu sağlıklı bir şekilde ulaştırmakta zorluk yaşıyoruz." dedi.

Çözüm Önerileri ve İşbirliği

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, yatırım programlarını iklim değişikliği ile etkin mücadele kapsamında değerlendirerek, suya erişimin bir hak olduğunu vurguladı. "Kaynaklarımızın azalması ve kuraklık gibi sorunlarla karşı karşıyayız; temiz suya ulaşım da önemli bir problem." dedi.

Muğla Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Meral Oğuz Bol, çalıştayın farkındalık yaratmayı amaçladığını belirterek, "Ülke genelinde peyzaj konusunda öncü olmak istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Muğla'da, "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki çalıştayın açılış programına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sağ 6) da katıldı.

Muğla'da, "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki çalıştayın açılış programına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sağ 6) da katıldı.