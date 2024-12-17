Muğla'da İnbükü ve Çubucak Mevkileri Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edildi

Muğla'da Doğal Sit Alanları Koruma Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İnbükü ve Çubucak mevkileri ile çevresindeki bazı yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Bu önemli adım, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Koruma Statüsü Yeniden Değerlendirildi

Yapılan değerlendirmeye göre, Marmaris'teki doğal sit alanı olan İnbükü ve Çubucak mevkileri (5. etap), koruma statüsünün yeniden gözden geçirilmesi sonucunda belirlenen sınır ve koordinatlarıyla birlikte kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Bu karar, bölgenin doğal güzelliklerinin ve ekosisteminin korunmasına yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.