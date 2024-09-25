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Muğla'da İş Dünyası ve STK'lar İçin Türkiye Buluşmaları

AK Parti, Muğla'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:28
Muğla'da İş Dünyası ve STK'lar İçin Türkiye Buluşmaları

Muğla'da Türkiye Buluşmaları'nın Önemi

AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert'in önderliğinde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" etkinliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Hasan Sert: "Dünya Ticaretinden Daha Fazla Pay Almalıyız"

Sert, "Dünya ticaretinden elde ettiğimiz pay şu anda yüzde 1 civarında ve bunu mutlaka artırmalıyız. Amacımız, bunu yüzde 1,5 veya 2'ye çıkarmak." şeklinde konuştu. İş dünyasının bu hedeflere ulaşmasında anahtar rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Sert, Türkiye'nin coğrafi konumunu değerlendirerek, "İtalya'dan Çin'e kadar olan bölgede benzeri olmayan bir ülkeyiz." dedi. Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve sosyal yapısı ile bu yarışta öne çıkabileceğini ifade etti.

İhracatçı Sayısını Artırmalıyız

Sert, Türkiye'nin ihracatçı sayısını "110 binden 250 bine çıkarmalıyız." Bu bağlamda, iş dünyasının uygun stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

İş Dünyası ve STK'ların Rolü

Programda bulunan iş adamları ve STK temsilcilerine seslenen Sert, dünya sisteminin yeniden düzenlenmesine Türkiye'nin katkıda bulunacağını söyledi. "Her iki ayağımız da olsun, bir ayağımız Türkiye'de, diğeri dışarıda. Bu fırsatları mutlaka değerlendirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Katılımcılar

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Başkanı Gültekin Akça ve İl Koordinatörü İbrahim Aydın gibi isimler katıldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında kentteki iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinlendi. Programda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (fotoğrafta) konuşma yaptı.

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