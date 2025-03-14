Muğla'da İşçi Başkan Görüşmesinde Arbede Çıktı

Muğla'da TES-İŞ üyeleri ile Belediye Başkanı Aras arasında gerçekleştirilen görüşmede arbede yaşandı, bazı işçiler sahneye baret fırlattı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:26
Muğla'da İşçi Başkan Görüşmesinde Arbede Çıktı

Muğla'da İşçi Toplantısında Gergin Dakikalar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikasına üye işçiler ve belediye personeli arasında gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 500 işçi ve TES-İŞ temsilcisi, Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinde çalışan işçiler olarak, Başkan Aras ile görüşmek üzere Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde toplandı.

Sloganlar ve Tartışmalar

Görüşme sırasında, işçilerin yüksek sesle slogan atarak Başkan Aras'ın konuşmasına engel olması gerginliği artırdı. TES-İŞ Sendikası Mali Sekreteri Kemal Özcan, toplantının sürdürülebilmesi için sakin olması yönünde uyarılınca, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit ile işçiler arasında tartışma çıkması bu durumu daha da kötüleştirdi.

Arbede ve Müdahale

Tartışmanın büyümesi sonucu, salonda buluna belediye personeli ile işçiler arasında arbede yaşandı. Bazı işçilerin, Başkan Aras'ın bulunduğu sahneye baret fırlatması dikkat çekti.

Gazetecinin Darbedilmesi

Olayları takip eden yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural da arbede sırasında darbedildi. Gazeteci, görevliler tarafından güvenli bir bölgeye alındı.

Görüşmeler, işçilerin dışarıya çıkarılmasının ardından, talepleri içeren dosyanın Başkan Aras'a verilmesiyle sona erdi.

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