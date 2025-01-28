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Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak alkol satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı, çok sayıda alkol ürünü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:27
Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Kaçak Alkol Satışı İddiası

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kaçak alkol satışı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipləri, Fevziye Mahallesi'nde A.D, A.Ö, A.K. ve C.C'nin ikametlerinde kaçak alkol satışının yapıldığını belirleyerek harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde, düzenledikleri operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonu gerçekleştiren ekipler, 82 litre etil alkol, 28 litre el yapımı alkol, 11 litre farklı türlerde alkol, bir miktar anason yağı, alkol seyretmek için kullanılan karbon maddesi, 30 litre damıtma varili, 3 adet alkol seyretmede kullanılan filtre, 2 alkol derecesini ölçer cıva bulunan alkolmetre tüpü, hortumlu damıtma aparatı ve 2 numune kabı ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma tarafından gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim edildi. Kaçak alkol satışı ile mücadele, yetkililer tarafından kararlılıkla sürdürülecek.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak alkol sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı....

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak alkol sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, 82 litre etil alkol, 28 litre el yapımı alkol, 11 litre farklı türlerde alkol, bir miktar anason yağı, alkol seyretmek için kullanılan karbon maddesi, 30 litre damıtma varili, 3 alkol seyretmede kullanılan filtre, 2 alkol derecesini ölçer içinde cıva bulunan alkolmetre tüp, hortumlu damıtma aparatı, 2 numune kabı ele geçirildi.

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