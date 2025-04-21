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Muğla'da Kaçakçılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 20:50
Muğla'da Kaçakçılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu

Muğla'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'sinin tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yakalınan Malzemeler

Operasyonda, toplamda 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, çok sayıda tabanca fişekleri, 146 kartuş, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol, cep telefonu aksesuarları, elektronik sigara ve cihazlar, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda, zanlılardan 7'sinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı, 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında yakalanan 16 şüphelinin de emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si...

Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, tabanca fişekleri, 146 kartuş, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol, cep telefonu aksesuarı, elektronik sigara ile cihazlar, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si...

Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, tabanca fişekleri, 146 kartuş, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol, cep telefonu aksesuarı, elektronik sigara ile cihazlar, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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