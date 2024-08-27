Muğla'da Kadın Cinayeti Protestosu Gerçekleşti

Muğla'da Kadın Cinayeti Protestosu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Senem K.'nın cinayeti büyük bir protestoya sahne oldu. Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, bu acı olayın ardından toplandı.

Protesto Faaliyetleri

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, “Acımız da büyük, isyanımız da. Hesap vereceksiniz” yazılı pankart açarak seslerini duyurdular. Çeşitli sloganlar atan grup, kadına şiddete karşı durduklarını belirtti.

Aslı Ercan'dan Açıklama

Grup adına basın açıklaması yapan Aslı Ercan, Senem K.'nın daha önce de eşi tarafından şiddete maruz kaldığını, bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırdığını ve başka bir şehre taşındığını dile getirdi. Ercan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz kadınlar buradayız, vardık, var olacağız. Hayatlarımıza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Senem'e ve diğer kadınlara yapılanlara sessiz kalmayacağız."

Olayın Detayları

Öte yandan, Orhaniye Mahallesi’nde meydana gelen bu olayda, Senem K. ile eşi M.K. (43) arasında park halindeki bir otomobilde çıkan tartışmanın büyümesi sonucu M.K. tarafından bıçaklanarak yaralandı. İki çocuk annesi Senem K., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Zanlı M.K. ise ikizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak tutuklandı.

Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.

Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.

Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.

Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir grup, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K. cinayetini protesto etti.