Muğla'da Kadın ve Aile Hizmetleri 1. Yılı: "Şiddet dilde başlıyor"

Muğla Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi 1. Yıl Değerlendirmesi

MUĞLA (İHA) — Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kuruluşunun birinci yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı; bir yılda 20 bin kadına ulaşıldığı açıklandı.

Daire Başkanından yıllık değerlendirme

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel, görevin kuruluşunun hemen ardından hayata geçirilen uygulamaları sıraladı. Demirel, kurumun şiddet, taciz ve mobbinge karşı tutumunu göstermek amacıyla "Şiddete Karşı Tutum Belgesi" imzalandığını; bu yaklaşımın toplu iş sözleşmesine eklendiğini belirtti. Ayrıca, şiddetle mücadelede somut adımlar olarak Kadın Konukevinin açıldığını ve erkek egemen meslek alanlarında kadınlara yönelik "Hayatımın Ustasıyım" programının başlatıldığını vurguladı.

Demirel, kadın istihdamını desteklemek ve ihtiyaç halinde psikolojik ile hukuki yardım sunmak amacıyla Menteşe, Yeşilyurt, Bayır ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezlerinin hizmete alındığını söyledi.

Erişim, istihdam ve eğitimde somut sonuçlar

Daire Başkanı Demirel, kurumdaki ilerlemelere ilişkin şu verileri paylaştı: belediyede çalışan kadın personel sayısı Bin 024’den Bin 657’e, kadın yönetici sayısı 42’den 73’e yükseldi; bu, personel sayısında yaklaşık %20 artış anlamına geliyor. İlk yılda oluşturulan komisyonlara 34 başvuru yapıldı ve bu başvuruların 18i hakkında idari ve cezai soruşturma başlatıldı. Kadınlara yönelik 10 atölye düzenlenerek 490 kişi katılım sağladı.

Demirel, Muğla'nın Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNF-PA), Avrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen Kadın Dostu Kentler-III programında pilot bölge seçildiğini de aktardı.

Başkan Ahmet Aras: Hedef kadınların özgürleşmesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir yıl içinde sıfırdan önemli hizmetlerin kurulduğunu belirterek, kadın merkezleri, sığınma evi, kreş ve yaşlı bakım hizmetlerinin ilçelerde adım adım çoğaltılacağını söyledi. Aras, "Kadın yavaş yavaş özgürleşecek. Bizim niyetimiz kadını özgürleştirmek" ifadelerini kullandı.

Gonca Köksal Aras: "Şiddet dilde başlıyor"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şiddetin ilk işaretinin dil olduğunu vurguladı: "Şiddet dilde başlıyor". Dil kullanımına özen gösterilmesinin önemine dikkat çeken Köksal Aras, Muğla'da sorunların daha görünür olmasının özgür ifade ile bağlantılı olabileceğini, fakat kentte adil ve farklı bir yaşam alanı oluşturmanın hepimiz için değerli olduğunu söyledi ve Özge Demirel ile Büyükşehir çalışanlarına teşekkür etti.

Eşitlik temelli yaklaşım çağrısı

Köksal Aras, kadına yönelik şiddetle mücadelede yaklaşımın geniş olması gerektiğini belirterek, sadece kadın odaklı değil, eşitlik ve hak temelli bir perspektif gerektiğini ifade etti. Şiddet iddialarında yargı süreçlerinin sonuçlarını beklemeden, belediye içinde şiddeti uygulayan kim olursa olsun (kadın ya da erkek) müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

