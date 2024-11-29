Muğla'da Kamyonet Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan üzücü bir kaza sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay, Muğla-Marmaris kara yolu üzerinde, >Taşhan mevkisinde gerçekleşti.

Seyir halindeyken Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Kırcaali ve çocukları Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), hızla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olan Miray ve Cesur, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu elim olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.