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Muğla'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Kayıp

Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:21
Muğla'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Kayıp

Muğla'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Göcek Mahallesi'nde Muğla-Fethiye kara yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Nesrin Kavrakoğlu (72) yönetimindeki 48 JU 520 plakalı otomobil, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 48 SGH 005 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olayın ardından, kazanın yaşandığı bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis gönderildi.

Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı

Kaza sonrası ağır yaralanan Kavrakoğlu, hemen Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Bu olay, bölgedeki trafik güvenliğine dair önemli bir hatırlatmada bulunuyor ve benzer kazaların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları yeniden gündeme getiriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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