Muğla'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

Muğla’da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları hızla ulaşıma açarak, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Kavaklıdere, Seydikemer, Ula, Dalaman, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürdü. Ekipler, kar yağışının ardından Yılanlı grup yolu, Köyceğiz Otmanlar-Karaçam, Dalaman Darıyeri Çöğmen, Kavaklıdere Ortaköy-Nebiler, Seydikemer Yayla, Söğütlüdere Burdur il sınırı, Fethiye Nif yolu ve Ula Turgut Kavakçalı mevkilerinde çalışma yürüttü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, dört mevsim güzellikleri ile bilinen Muğla'nın kar yağışı ile beyaza büründüğünü belirtti. Çocukların karla oynamaktan keyif aldığını ifade eden Aras, “Yoğun kar yağışı sonrası ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hemen başladı. Şu an il genelinde kapalı yolumuz bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras ayrıca, ekiplerin belirlenen alanlarda görevlerinin başında olduğunu vurguladı.