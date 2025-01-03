Muğla'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın ve Torunları Bulundu

Muğla'da Ormanda Kaybolan Aile Kurtarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan ve 3 ile 7 yaşındaki torunları Deniz ve Birgül Özkan, ormanda kaybolarak ekipler tarafından bulundu. Olay, Turgut Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde, Ergün Özkan, Alzheimer hastası olan annesi ve iki torununu evde bulamayınca çevrede arama yaptı. Fakat arama sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailenin son olarak ormanda görüldüğü bilgisiyle arama çalışmaları bu alanda yoğunlaştırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ve gece görüş özellikli dron desteği sağlandı. Uzun saatler süren aramalar sonucu, sabaha karşı, babaanne ve torunları evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanda kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ve 2 torunu, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanda kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ve 2 torunu, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.