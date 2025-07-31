Muğla'da Kaybolan Paddle Boardcu için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'da Kaybolan Kişi için Arama Faaliyetleri Sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Akbük Koyu'ndaki Arama Çalışmaları

25 Temmuz'da Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Tarakçı için, arama çalışmaları yedinci gününde de sürmekte. Dalgıçlar eşliğinde yürütülen operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Ayrıca, arama çalışmalarına havadan destek veren bir sahil güvenlik helikopteri de bulunuyor.

Olay, 25 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Paddle board ile denize açılan Tarakçı ve onunla birlikte olan Semih Turan, deniz düşmesi sonucunda yan yana görünürken, Turan kısa sürede yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak Tarakçı kayboldu.

İhbar üzerine bölgede faaliyet gösteren sahil güvenlik ekipleri, hemen arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Hala umudun devam ettiği bu süreçte, aile ve arkadaşları destek bekliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.