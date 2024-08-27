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Muğla'da Kıyasıya Tartışma Sonrası Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Muğla Menteşe'de eşini bıçaklayarak öldüren M.K. tutuklandı, cenazesi ise kadınlar tarafından taşındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:41
Muğla'da Kıyasıya Tartışma Sonrası Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Eşini Öldüren Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eşine bıçakla saldırdığı iddia edilen M.K. (43), tutuklandı. Olay, Orhaniye Mahallesi'nde yaşandı ve zanlı, tartışma sonrasında 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi yaraladı.

Cenaze Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Öldürülen Senem K'nin cenazesi, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde, tabutun etrafını saran kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Tören sonrası, Senem K'nin naaşı kadınlar tarafından cenaze aracına kadar taşındı.

Cinayet Sebebi Kıskançlık İddiası

M.K'nin polise verdiği ifadede, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi. Olay gününde M.K. park halindeki otomobilde eşi Senem K'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Senem K, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ancak yaşamını yitirdi.

Zanlı Yakalandı

Kaçan M.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından İkizce Mahallesi'nde ormanlık alanda yakalandı. M.K'nın, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ambulans şoförlüğü yaptığı ve olaydan 15 gün önce işten ayrıldığı, ayrıca kendisine yönelik 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Senem K'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

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