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Muğla'da Koltuklu Skuterle Trafiğe Çıkan Sürücüye Ceza

Muğla'da koltuk monte ettiği skuteriyle trafikte seyreden Oğuzhan B'ye 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:56
Muğla'da Koltuklu Skuterle Trafiğe Çıkan Sürücüye Ceza

Muğla'da Koltuklu Skuterle Trafik Cezası

Muğla'nın Kötekli Mahallesi'nde, koltuk monte ettiği skuteriyle trafiğe çıkan bir sürücüye 3 bin 12 lira ceza uygulandı. Oğuzhan B. (27), satın aldığı skuteri ev koltuğu ekleyerek kullanırken, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Sosyal Medya İfadesi Dikkat Çekti

Paylaşımında "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesini kullanan Oğuzhan B'nin videosu yoğun ilgi gördü. Ancak görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Oğuzhan B'ye, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ceza uygulandı.

Oğuzhan B'nin Açıklamaları

Gazetecilerle yaptığı açıklamada Oğuzhan B, ehliyetinin polis tarafından alındığını ve ulaşım için başka bir aracı olmadığını belirtti. Ehliyet gerektirmeyen bir skuter satın aldığını ifade eden Oğuzhan B, "Skutere ev koltuğu yerleştirdim. Konforlu ve yorulmadan yolculuk yapabiliyordum""Artık daha dikkatli olacağım" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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