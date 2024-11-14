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Muğla'da Kuzenini Öldüren Sanığa 40,5 Yıl Hapis Cezası

Muğla'da tartıştığı kuzenini aracıyla çarpıp öldüren sanığa 40 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:33
Muğla'da Kuzenini Öldüren Sanığa 40,5 Yıl Hapis Cezası

Muğla'da Trajik Olay: Kuzenini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldüren Murat Erdoğan, mahkeme tarafından toplam 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, kazada yaralanan iki kişi için de önemli hapis süreleri belirlendi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Katıldı

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık olan Murat Erdoğan, SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı. Olayla ilgili müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Yaralı durumdaki Fatma Erdoğan, duruşmada eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu yineleyerek, kazada yaşadığı sakatlık ve çocuklarıyla baş başa kaldığını dile getirdi.

Sanıktan Pişmanlık İfadesi

Duruşma esnasında pişmanlık duyan sanık, "Büyük pişmanlık içindeyim. Kimseye husumetim yoktur. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." şeklinde ifade verdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 14 Eylül 2023 tarihinde Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Erdoğan, akrabalarıyla yaşadığı tartışmanın ardından kuzeni Bilal Erdoğan'ı aracının altında bıraktı. Ayrıca, Fatma Erdoğan ve Alaaddin Erdoğan da yaralandı. Olayın ardından kaçan Erdoğan, polis tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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