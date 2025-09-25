Muğla'da Likya Yolu'nda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Seydikemer Yediburunlar'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 3 kişi, JAK ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı; bir kişi ayağından yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:51
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.

Yürüyüşe çıkan Alman uyruklu F.H. (33) ve S.M.T. (31) ile Türk vatandaşı E.Ö. (41), Yediburunlar mevkisinde mahsur kaldı.

Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından gruba ulaştı.

E.Ö.'nün ayağından yaralı olduğu belirlendi; yaralı sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Diğer iki turistin ise yaralanmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

