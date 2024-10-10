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Muğla'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde bir trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:07
Muğla'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla'da Bir Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Erhan K. yaşamını yitirdi. Olay, İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Erhan K, 48 AGJ 147 plakalı motosikletini kullanırken, Arda Ş. (17) tarafından yönetilen 48 ABA 050 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, Erhan K.'nın kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç öğrencinin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçış ve Gözaltı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Arda Ş.'nin daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi....

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi....

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi....

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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