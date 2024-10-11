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Muğla'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencisi Erhan K.'nın ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:17
Muğla'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Muğla'da Korkunç Trafik Kazası

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Erhan K. hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Erhan K. kullandığı 48 AGJ 147 plakalı motosikletle, A.Ş. yönetimindeki 48 ABA 050 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın meydana geldiği yer, İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi olarak belirtildi. Kaza sonrasında Erhan K. maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün Yakalanması ve Tutuklanması

Kazadan hemen sonra olay yerinden kaçan A.Ş., güvenlik ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, çıkarıldığı mahkeme sonucunda A.Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi.

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