Muğla’da mantar toplamaya giden 84 yaşındaki Şinasi Algılı sağ bulundu

AFAD ve jandarma ekiplerinin araması sonucu vatandaş hastaneye sevk edildi

Muğla’da mant ar toplamak üzere ormanlık alana çıkan 84 yaşındaki Şinasi Algılı uzun süre haber alınamayınca yakınlarının kayıp başvurusu üzerine arama başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Algılı’nın Muğla-Antalya karayolu Gülağzı mevkindeki boş araziye aracını park ederek ormanlık alana gittiği ve saat 15.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Algılı’nın yakınlarıyla yaptığı görüşmede aracının Gülağzı mevkisinde park halinde olduğu tespit edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen vatandaşın bulunması için AFAD ve jandarma tarafından yoğun arama-tarama çalışması yürütüldü.

Şinasi Algılı, aracının bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Ulu Kent Sitesi yanındaki otobüs durağı yakınında sağ olarak bulundu. Algılı’nın mantar toplamak için ormanlık alana girdiği, havanın kararmasıyla yönünü kaybettiği, ancak bölgeyi tanıdığı için karayolu kenarına çıkarak yardım aradığı tahmin ediliyor.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Algılı, tedbir amaçlı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

