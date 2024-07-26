Muğla'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'da Motosiklet Kazası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, iki gencin bindiği motosiklet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Kaza Detayları

19 yaşındaki Mustafa Mert Kıvrak tarafından kullanılan motosiklet, Fethiye-Kaş kara yolunun Eşen Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından motosikletten yola savrulan Kıvrak ile yanındaki Berkant A. (20) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara Müdahale

Sağlık ekipleri, yaralıları Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tedavi müdahalelerine rağmen Kıvrak kurtarılamadı. Berkant A.’nın durumunun ise devam eden tedavisi sürmektedir.