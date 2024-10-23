Muğla'da Motosiklet Sürücüsünün Feci Ölümü

Muğla'da Trajik Kaza

Muğla'nın Ula ilçesinde, Kızılağaç Mahallesi Mudurnu mevkisinde meydana gelen bir kazada, motosiklet sürücüsü Osman Ç. (75) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Ula-Akyaka kara yolunda seyir halindeki 48 AAC 097 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen D.A tarafından kullanılan 48 DB 985 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savruldu.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Osman Ç.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma

Olay sonrası gerçekleştirilen incelemelerin ardından, Osman Ç.'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü D.A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.