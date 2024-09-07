Muğla'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangının haber verilmesi üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine intikal etti.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangının etkili olduğu bölgede, rüzgarın alevlerin yayılmasını hızlandırdığı bildirildi. Ekipler, alevlerle mücadelenin sürdürüldüğünü, hem karadan hem de havadan müdahale ettiklerini belirtiyor.

Yerel halk ve çevre güvenliğinin ön planda tutulduğu operasyonla, yangının daha fazla alanı etkilememesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.