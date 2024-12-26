Muğla'da Orman Yangınından Etkilenen Üreticilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Muğla'da Jiangınların Ardından Zeytin Fidanı Dağıtımı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Menteşe ilçesinde yangından etkilenen tarım alanlarını yeniden ağaçlandırmak amacıyla zeytin fidanı dağıtımına başladı. Çatakbağyaka, Sarnıç, Denizova ve Kıran mahallelerinde, 30 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yangınlarda zarar gören 1025 dönümlük alanda, özellikle bölge halkının geçim kaynağı olan zeytin üretiminin olumsuz etkilenmesi üzerine bu önemli adım atıldı.

Ekonomik Destek ve Yeniden Üretim Teşviki

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu etkinlikte, üreticilere ilk etapta 8 bin 250 zeytin fidanı dağıttı. Bu fidanlar, bölge halkının ekonomik kayıplarını azaltmayı ve üretimi yeniden teşvik etmeyi amaçlıyor.

Muğla'nın Tarım Geleneği Yeniden Canlanıyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, zeytinin Muğla'da sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir miras olduğunu ifade etti. Saylak, "Yangın felaketinin ardından başlatılan bu ağaçlandırma çalışması, yalnızca bölge ekonomisini değil, aynı zamanda doğanın ve insan yaşamının sürdürülebilirliğini destekleyecek. Fidanlar, yeni bir yaşamın simgesi olarak toprakla buluşacak," dedi.

Fidanlar Kıran Mahallesi'nde Dikildi

Kıran Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda üreticilere zeytin fidanları verildi ve Kıran sahilinde oluşturulan alanda fidanlar dikildi. Programa bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürü Süreyya Can, Menteşe ilçe tarım müdürü Eren Kaçmaz, ÇEKUD genel sekreteri Süleyman Coşar, Yerkesik Kalkınma Kooperatifi başkanı Feyzullah Ören, Kıran Mahallesi muhtarı İzzet Yaşar ve ilçe sakinleri katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Menteşe ilçesinde yangından zarar gören tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında zeytin fidanı dağıtıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Menteşe ilçesinde yangından zarar gören tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında zeytin fidanı dağıtıldı.