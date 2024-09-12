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Muğla'da Orman Yangınları 1400 Hektar Alanı Tahrip Etti

Muğla'da bu yıl çıkan yangınlar 1400 hektar tarım ve orman alanına zarar vererek önemli bir çevre sorunu oluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:50
Muğla'da Orman Yangınları 1400 Hektar Alanı Tahrip Etti

Muğla'daki Yangınların Etkileri

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024 yılında il genelinde meydana gelen 385 yangının 1400 hektar tarım ve orman alanını olumsuz etkilediğini açıkladı.

Yangınlarla Mücadele Çabaları

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru, Muğla'nın Huzuru" toplantısında yaptığı konuşmada, yangınlarla etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yaz aylarında gerçekleşen orman yangınları, ekiplerin hızlı ve etkin müdahaleleri sayesinde büyük çapta yayılmadan kontrol altına alındı. 2024 yılındaki yangınlarda 1148 hektar ormanlık alan ile 252 hektar tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi. Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü hızlı bir planlama sürecine girdi.

Asayiş ve Güvenlik Sunumları

Toplantıda, güvenlik konularında bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Başaşçı, terör propagandası yapanlar ile terör suçlarından arananlara yönelik Temmuz ve Ağustos aylarında 26 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 25 kişinin yakalandığını belirtti. Ayrıca, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik 648 operasyon gerçekleştirildi ve 346 şüpheliden 268'i tutuklandı.

Başaşçı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 727 operasyonda 792 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 72'sinin tutuklandığını ifade etti.

Toplantıya Katılan Yetkililer

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Çoşkunlar ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen da hazır bulundu.

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