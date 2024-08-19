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Muğla'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:59
Muğla'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Muğla'daki Orman Yangınlarında Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangınların ardından soğutma çalışmaları devam ederken, bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından güncel durumu paylaştı.

Yangın Mücadelesi Devam Ediyor

Yumaklı, ekiplerin yangınlara müdahalelerinin sürdüğüne dikkat çekerek, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.

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