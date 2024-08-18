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Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Ulaşım Yeniden Sağlandı

Muğla'da orman yangınları sebebiyle kapanan Yatağan-Çine yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:16
Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Ulaşım Yeniden Sağlandı

Muğla'da Yangınlar Nedeniyle Kapatılan Yol Yeniden Ulaşımda

Muğla bölgesindeki orman yangınları, birçok yolda etkisini hissettirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydın-Muğla kara yolunun Yatağan ve Çine arası her iki yönde tekrar araç trafiğine açıldı.

Vali Akbıyık Açıklama Yaptı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangın söndürme faaliyetleri çerçevesinde kapatılan Yatağan-Çine yolunun yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu.

Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Bunun yanı sıra, Muğla ilinin Yatağan ilçesinde bulunan Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlarla ilgili ekipler, yangının kontrol altına alınması için etkin şekilde müdahalelerine devam etmektedir.

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