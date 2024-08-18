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Muğla'da Orman Yangınlarına Mücadele Devam Ediyor

Yatağan ve Ula'daki orman yangınları için karada ve havada geniş çaplı müdahaleler sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:47
Muğla'da Orman Yangınlarına Mücadele Devam Ediyor

Yangınlar Devam Ediyor

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için ekipler seferber oldu.

Yangınların Boyutu

Yangınlar, Yatağan'ın Yava Mahallesi ve Ula'daki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı olarak başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Müdahale Çalışmaları

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara ulaşım sağlamak için bölgeye 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri ve 5 dozer ile 294 personel gönderdi.

Hayvanların Tahliyesi

Yangın tehdidi altındaki Yatağan'da, alevlerin çevreye zarar vermesi nedeniyle, bölgede bulunan 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yatağan ve Ula ilçelerinde yangına müdahalenin sürdüğünü belirtti. Akbıyık, "Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz bu yangınları bir an önce kontrol altına alıp, söndürmek." diye ifade etti.

Çalışmalara, yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de aktif olarak destek veriyor.

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