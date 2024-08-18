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Muğla'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Ula ve Yatağan'da çıkan yangınlara hava ve karadan müdahale sürüyor, Azerbaycan'dan destek uçaklar geldi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:50
Muğla'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'daki Yangınlara Hızlı Müdahale

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangınlar, Yava Mahallesi ile Ula bölgesinde saat 13.25'te eş zamanlı olarak başlamış olup, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmıştır.

Bölgeye Sevk Edilen Müdahale Ekipleri

Yangın ihbarı üzerine derhal harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye hava ve kara araçları sevk etti. Yangınlarla mücadelede; 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ve 294 personel alevlere müdahale etmektedir.

Azerbaycan'dan Gelen Destek

Yangın söndürme çalışmalarına gündüz saatlerinde Azerbaycan tarafından gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da destek vermiştir.

Gece Görüşlü Helikopterlerle Müdahale

Havanın kararmasıyla birlikte, Ula'daki yangına karşı 3 adet gece görüşlü helikopter de gönderildi. Yoğun çabalarla yangınların kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda gönüllü de destek sağlamaktadır.

Orman Ekipleri Cansiperane Mücadele Veriyor

Orman müdahale ekipleri, bu zorlu koşullarda yangınları kontrol altına almak ve söndürmek için cansiparene bir mücadele sergiliyor.

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