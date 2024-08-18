Muğla'da Orman Yangınlarıyla İlgili 3 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Yangınlar ve Gözaltılar

Son dönemde Muğla ilinde meydana gelen orman yangınları üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olaya karıştığı düşünülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yangınlara dair yaptığı paylaşımda, "Bugün Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde orman yangınlarına yol açtığı değerlendirilen iki kişiyi Yatağan'da gözaltına aldık. Yava Mahallesi'nde çıkan yangının ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu anlaşılmıştır. Datça'da da Batır Kızılbük bölgesindeki orman yangınında etkili olduğu tespit edilen bir başka şüphelinin yakalandığını bildirdim," ifadelerini kullandı.

Ormanların Önemi

Yerlikaya, ormanların ülke için büyük bir değer taşıdığının altını çizerek, "Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır," dedi.