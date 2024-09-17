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Muğla'da Ormana Terk Edilen Bebeğin Durumu ve Gözaltılar

Fethiye'de ormanlık alanda terk edilen bebekle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, bebek sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:57
Muğla'da Ormana Terk Edilen Bebeğin Durumu ve Gözaltılar

Fethiye'de Bebeğin Terk Edilmesi Olayı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş bir bebek bulundu. Bu olay üzerine Jandarma, incelemelere başladı.

Olayın Detayları

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayıkseki Mesire Alanı civarında duyulan sesler üzerine araştırma yaptı. 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bu araştırmada, çalıların içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebeğin terk edildiği belirlendi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli olarak belirlenen S.M. ve R.S. isimli kişiler gözaltına alındı. İki zanlının da biri kadın olup, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Bebeğin Sağlık Durumu

Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, vatandaşlar arasında büyük bir üzüntüye sebep olurken, yetkililerin devreye girmesiyle bebek en kısa sürede gerekli bakıma alındı.

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