Muğla'da Ormanlık Alanda Terk Edilmiş Bebek Bulundu

Fethiye'de Terk Edilmiş Bebek

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda bir erkek bebek terk edilmiş olarak bulundu. Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmında bulunan bebek, dikkati çeken sesler üzerine çevredeki yürüyüşçüler tarafından bulundu.

İhbar ve Müdahale

Çalıların arasında bebek olduğunu fark eden iki kişi, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bebeğin yeni doğmuş olduğunu belirledi. Hemen, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

Bebeği Terk Edenlerin Takibi

Bebeği terk eden kişilerle ilgili olarak başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, bebeğin sağlığının iyi olduğunu ve hemen gerekli bakımın sağlandığını bildirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.