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Muğla'da Ormanlık Alanlar Yeniden Hayat Buluyor

Muğla'da son 5 yılda yaklaşık 60 bin hektar ormanlık alan yangınlardan etkilendi. Yeniden ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:09
Muğla'da Ormanlık Alanlar Yeniden Hayat Buluyor

Muğla'da Orman Yangınları ve Yeniden Yeşeren Doğa

Muğla ilinde son beş yılda meydana gelen büyük orman yangınlarının ardından, tahrip olan ormanlık alanlar yeniden yeşermeye başladı.

29 Temmuz 2021'de Marmaris Siteler mevkiinde başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden yangınlar, toplamda 60 bin hektardan fazla ormanlık alanın harap olmasına sebep oldu. Bu süreçte 75 farklı yangın söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, şu bilgileri paylaştı:

"Yangın söndürüldükten sonra öncelikle yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor. En kısa sürede yanan ağaçların kesimi yapılarak saha ekim ve dikime hazırlanıyor. Yangından etkilenen alanlar, uygun ormancılık teknikleriyle yeniden ağaçlandırılıyor."

Doğal Gençleştirme Yöntemleri

Ülküdür, son beş yılda meydana gelen yangınların %72'sinde doğal gençleştirme yöntemlerinin uygulandığını belirtti. Yüzde 9 toprak işleme ve tohum ekimi, yüzde 5 ise teraslama ile ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, %14'lük kısım, zorlu arazisi nedeniyle doğal haline bırakılmıştır.

Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Yangınlarla mücadele kararlılıkla sürerken, ekipler yangınlara en hassas bölgelerde 24 saat teyakkuzda bulunmaktadır. Ülküdür, "Bu yıl kurak bir dönem geçiriyoruz ve toplumsal duyarlılığın artması gerekiyor. Ormanlarımızın yanmaması için bu dönemde ateşten uzak durmalıyız," diyerek halkı uyardı.

Muğla'daki ormanların yeniden hayat bulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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