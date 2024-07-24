Muğla'da Otizmli Sanatçı Yıldırım Festivalde Bateri Çaldı

Muğla'da Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde Unutulmaz Anlar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen 27. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali etkinlikleri, otizmli sanatçı Kemal Deniz Yıldırım’ın bateri gösterisiyle renklendi.

Yıldırım’ın Muhteşem Performansı

Festivalin üçüncü gününde Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Yıldırım'ın gösterisi katılımcılardan büyük bir beğeni topladı. Pazaryeri’nde sahne alan Yıldırım, performansıyla izleyicileri etkileyerek ayakta alkışlandı.

Farkındalık ve Mutluluk

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Yıldırım'ın bateri çalmanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu belirtti. Tezcan, “Bu tür organizasyonlarda sanatçımızın mutluluğunu hep birlikte paylaştık. Farkındalık yaratmak adına çok güzel bir etkinlik oldu.” dedi.

Teşekkür Hediyeleri

Ayrıca, Ortaca Belediye Meclis üyesi Zümrüt Avcı, Yıldırım’a Atatürk portresi ve bayrak hediye ederek teşekkür etti.

Festivalin Devamı

Festival boyunca Ortaca Kent Konseyi TSM topluluğu ve Afish Band gibi gruplar da sahne alarak etkinlikleri renklendirdi. Festivali, 28 Temmuz tarihinde sona erecek.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 27. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan otizmli sanatçı Kemal Deniz Yıldırım'ın bateri gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 27. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan otizmli sanatçı Kemal Deniz Yıldırım'ın bateri gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.