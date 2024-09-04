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Muğla'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Yaralı

Fethiye'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:40
Muğla'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Yaralı

Muğla'da Güvenlik Kamerasına Yansıyan Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Kaza, Muzaffer Dontlu ve Sadi Pekin caddelerinin kesişim noktasında meydana geldi. Emrullah T. tarafından kullanılan 48 ACT 081 plakalı motosiklet, Melodi Ş. yönetimindeki 34 UM 0320 plakalı otomobille çarpıştı.

Yardım Ekipleri Hızla Olay Yerindeydi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamera Kaydı

Kazanın yaşandığı kavşakta bulunan güvenlik kameraları, otomobil ve motosikletin çarpışma anını kaydetti. Bu tür olayların önlenmesi için trafikte dikkatli olunması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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