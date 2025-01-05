Muğla'da Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

M.S. isimli sürücünün yönetimindeki 65 AAB 069 plakalı otomobil, Turgut Kavşağı'nda orta refüjü geçerek Milas istikametine seyir halindeki 48 YZ 520 plakalı pikaba çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kazada M.S. ve beraberindekilerden M.K. hayatını kaybederken; diğer aracın sürücüsü E.Ö. ile yolcusu V.K.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Yaşanan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.