Muğla'da Polis Memuru Deniz Çakıcı Kalp Krizinde Hayatını Kaybetti

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Muğla Valiliği önünde görevliyken rahatsızlanan Çakıcı, ilk olarak Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Çakıcı, daha kapsamlı tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ciğerlerinde ödem oluşması nedeniyle burada Kroner Yoğun Bakım ünitesine yatırılan Çakıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tören ve defin bilgileri

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Deniz Çakıcı için bugün (5 Kasım) saat 13.30'da valilik önünde (Cumhuriyet Meydanı) tören düzenlenecek. Törenin ardından, ikindi namazını müteakip Yatağan Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yatağan Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

