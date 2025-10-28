Muğla'da Sağanak: Fethiye ve Köyceğiz'te Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde etkili sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi; ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:24
Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerine su girmesine neden oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Fethiye'de yoğun yağış sonucu bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, birçok adres yağmur sularının ev ve iş yerlerine dolmasından etkilendi.

Müdahale çalışmaları ve uyarılar

AFAD, UMKE, Muğla İHH, belediye ve güvenlik ekipleri olası su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı mahalle aralarında çalışma yürüttü. Köyceğiz'de belediye ekipleri, yollarda biriken yağmur sularının akışını sağlamak için tıkanan rögarları açmak için çaba sarf etti.

Köyceğiz Belediyesi hoparlörle yaptığı duyuruda yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

