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Muğla'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'da etkili olan sağanak, yolları su altında bıraktı. Marmaris'te 85 kg yağış kaydedildi, ekipler sorunları çözmek için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:11
Muğla'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'da Sağanak Yağış Alarm Veriyor

Muğla'da aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı ciddi şekilde aksatmaya devam ediyor. Özellikle yollarda meydana gelen su birikintileri, sürücülerin herhangi bir kaza yaşamadan ilerleyebilmesini zorlaştırıyor.

Bodrum'da Taşan Dereler ve Ekiplere Müdahele

Bodrum ilçesinde, sağanak sonrası derelerin debisi yükselirken bazı derelerde taşmalar meydana geldi. Bu durumu değerlendiren Bodrum Belediyesi ekipleri, yağışların etkili olduğu bölgelerde tıkanmış mazgallara müdahale etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ekiplerin çalışmalarını incelemek üzere bu tür alanlara giderek durum değerlendirmesi yaptı.

Marmaris’te Yağışlar Rekor Kırdı

Marmaris ilçesi de sağanak yağışlardan nasibini aldı. Meteoroloji verilerine göre, ilçede gün içerisinde metrekareye 85 kilogram yağış düştü. Bu durum, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. İçmeler Mahallesi’nde yaşanan dere taşması sonucu bazı iş yerleri su altında kaldı, Kapalı Çarşı'da da benzer sorunlar yaşandı. Ekipler, sıkıntı yaşanan noktalarda çözüm üretmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Deniz Sularında Renk Değişimi

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, kıyı bölgelerindeki deniz sularının renginin değişmesine neden oldu ve bu durum, bölge sakinleri ve tatilciler için endişe yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle...

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti.

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle...

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti.

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