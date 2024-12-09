Muğla'da Sağanak Yağış Sonrası Araçta Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Muğla'da Sağanak Yağış Can Sıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde artan yağışlar, yollarda su birikintilerine neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Araç Mahsur Kaldı

Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkisinde bir aracın yolda biriken suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kurtarma Operasyonu

İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 2'si çocuk toplam 4 kişiyi başarıyla kurtararak güvenli bir alana taşıdı. Kurtarma operasyonu, bölgedeki yoğun yağışa rağmen hızlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yetkililer, vatandaşların kötü hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.