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Muğla'da Sağanak Yağış Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. 24 saatte metrekareye 156 kilogram yağış düştü.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:37
Muğla'da Sağanak Yağış Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Muğla'da Tarım Arazileri Sağanak Nedeniyle Suya Gömüldü

Muğla'da etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Menteşe'de 24 saat içinde metrekareye 156 kilogram yağış düştü.

Yağışların ardından Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Ekipler, yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahallelerinde ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Merkez ilçe...

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Merkez ilçe Menteşe'nin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Merkez ilçe...

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Merkez ilçe Menteşe'nin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

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