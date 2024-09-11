Muğla'da Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'da Sağanak Yağışların Etkileri Devam Ediyor

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Marmaris'te meydana gelen yağış sonrası bazı yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Marmaris'te Ulaşımda Aksama

Marmaris'in Selimiye ve Turunç mahallelerinde oluşan kaya parçaları, yamaçlardan kara yoluna düşerek ulaşımı aksattı. Kent merkezinde de sürücüler, yağış nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Belediyenin ekipleri, su birikintilerini temizlemek için seferber oldu. Kentte yağış miktarı metrekareye 62.7 kilogram olarak kaydedildi.

Datça'da Deniz Üzerinde Hortum Oluştu

Datça ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, İzkele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında bir hortum meydana getirdi. Şans eseri herhangi bir zarara yol açmayan hortum, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi ve daha sonra etkisini kaybetti.

Dalaman ve Bodrum'da Da Durum Farklı Değil

Dalaman ilçesinde de sağanak sonrasında bazı caddelerde su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su basan evlere müdahale etti. Bodrum'da ise hava sıcaklıkları 28 dereceye düştü ancak yerli ve yabancı turistler yağmura rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girmeye devam etti. Yağışlar sonrası bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Datça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Datça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Datça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Marmaris Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Muğla'nın ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Marmaris Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.