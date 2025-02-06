Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir sahte içki operasyonu sonucunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, çeşitli ikametlerde yapılan aramalarda 121 litre el yapımı içki, 93 litre etil alkol, 10 alkol kiti ve 13 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Baskınlar neticesinde yakalanan 11 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Muğla'da sahte içki üreten ve satanlara yönelik düzenlenen bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı.