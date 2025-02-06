DOLAR
35,87 0,06%
EURO
37,31 0,17%
ALTIN
3.288,13 0,52%
BITCOIN
3.475.262,54 0,66%

Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:24
Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir sahte içki operasyonu sonucunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, çeşitli ikametlerde yapılan aramalarda 121 litre el yapımı içki, 93 litre etil alkol, 10 alkol kiti ve 13 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Baskınlar neticesinde yakalanan 11 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Muğla'da sahte içki üreten ve satanlara yönelik düzenlenen bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT Ortak Yapımı 'Karayazı' Kısa Filminin Çekimleri Tamamlandı
2
6 Şubat Depremleri İçin Anma Sergisi Düzenlendi
3
Kazakistan'da Türkolog Darhan Kıdırali'nin Eserleri Tanıtıldı
4
Antalya'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
5
Bakan Osman Aşkın Bak, Kilis'teki Afetzedelere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
6
Suriye'de İşitme Engelli Çocuklar, Ameliyatlarla İlk Kez Sesleri Duydu
7
Trump: 'Din, Amerika'da Yeniden Güçlenmeli'

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile