Muğla'da Seyir Halindeyken Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Minibüs Yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Köyceğiz-Ortaca kara yolu üzerindeki Karacabel mevkisinde meydana geldi. Minibüsten aniden duman çıkmaya başlaması üzerine sürücü durumu fark etti.

Yangın Anında Ne Olmuştu?

Sürücü, hemen aracını yol kenarına çekerek yolcularını güvenli bir şekilde indirdi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Yangının ilk müdahalesini, olay yerinden geçen diğer sürücüler yaptı. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı.

Yangının Sebebi Belirlendi

Yangın neticesinde minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının aracın elektrik kablosundan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.