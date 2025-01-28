Muğla'da Seyir Halindeyken Yangın Çıkan Otobüs Kaza Sonrası Hasar Gördü

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otobüs yangın çıktı. Kızılağaç Mahallesi Sakar Rampası'nda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelini taşıyan Ali H. yönetimindeki 48 S 0288 plakalı otobüsün motor kısmında başlayan yangın, büyük bir paniğe neden oldu.

Sürücü Ali H., durumu fark ettikten sonra hemen aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu, ancak olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.