DOLAR
35,74 0,02%
EURO
37,3 0,61%
ALTIN
3.175,35 -0,8%
BITCOIN
3.645.979,52 -0,35%

Muğla'da Seyir Halindeyken Yangın Çıkan Otobüs Kaza Sonrası Hasar Gördü

Muğla'nın Ula ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:20
Muğla'da Seyir Halindeyken Yangın Çıkan Otobüs Kaza Sonrası Hasar Gördü

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otobüs yangın çıktı. Kızılağaç Mahallesi Sakar Rampası'nda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelini taşıyan Ali H. yönetimindeki 48 S 0288 plakalı otobüsün motor kısmında başlayan yangın, büyük bir paniğe neden oldu.

Sürücü Ali H., durumu fark ettikten sonra hemen aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu, ancak olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri...

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri...

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüste hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: 'Ukrayna ile Müzakere Yapsak Meşru Olmaz'
2
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Balkanlar'a vurgulu mesajlar
3
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: 'Sorumlular Hesap Vermeli!'
4
Bursa'da Kuvvetli Lodos, İnşaat Iskelesini Devrip Otomobile Zarar Verdi
5
İspanya Başbakanı Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Hükümet Krizini Önledi
6
Louvre Müzesi Yenileniyor: Yeni Giriş ve Artan Ziyaretçi Talepleri
7
Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!