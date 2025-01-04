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Muğla'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Datça'da şiddetli sağanak nedeniyle evler su altında kalırken, yetkililer vatandaşları uyarıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:10
Muğla'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'da Sağanak Yağışlar Yaşamı Etkiliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde güçlü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışlar, bazı evleri su basmasına yol açtı. Belediye ekipleri, tıkanan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışmalar başlattı.

Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle araçlar, güçlükle ilerlemek zorunda kalıyor. Ayrıca, sağlık alanlarda da mahsur kalan tarım ürünleri ve bazı kümes hayvanlarının telef olduğu bildirildi.

Yetkililerden Uyarı

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sağanağın etkisini sürdürdüğünü belirtti. Atıcı, "Gece boyunca yağış olacak. Dere kenarında ve kot altında oturan vatandaşlarımız dikkatli olmalı," diyerek vatandaşları uyardı.

İskele Mahallesi Muhtarı Meri Bora, mahallede su baskınlarının yaşandığını ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan, sağanağın etkisini gösterdiği Bodrum ilçesinde de ekipler, olası su baskınlarına karşı önlemler almakta.

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ilçesinde sabah saatlerinde...

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ilçesinde sabah saatlerinde...

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

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