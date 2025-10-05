Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Muğla’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:32
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 adresi hedef aldı

Muğla'da, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı; bu zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Operasyonu yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah bulunduran, satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Farklı ilçelerde belirlenen 13 adreste yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 3 ruhsatsız, 2 kurusıkıdan bozma ve 5 kurusıkı tabanca, bir tabanca gövdesi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek, 212 tabanca fişeği, 283 av tüfeği kartuşu, bir kılıç, bir işlemeli çelik bıçak ve 4 şarjör yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan ise 4'ü tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı....

Muğla'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Farklı ilçelerde belirlenen 13 adreste yapılan aramalarda 3 ruhsatsız, 2 kurusıkıdan bozma ve 5 kurusıkı tabanca, bir tabanca gövdesi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek, 212 tabanca fişeği, 283 av tüfeği kartuşu, bir kılıç, bir işlemeli çelik bıçak ve 4 şarjör ele geçirildi.

Muğla'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı....

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde