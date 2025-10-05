Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 adresi hedef aldı

Muğla'da, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı; bu zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Operasyonu yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah bulunduran, satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Farklı ilçelerde belirlenen 13 adreste yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 3 ruhsatsız, 2 kurusıkıdan bozma ve 5 kurusıkı tabanca, bir tabanca gövdesi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek, 212 tabanca fişeği, 283 av tüfeği kartuşu, bir kılıç, bir işlemeli çelik bıçak ve 4 şarjör yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan ise 4'ü tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

