Muğla'da 'Spora İlk Adım'la Anasınıfı Öğrencileri Cimnastiğe Başladı

Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, GSB'nin 'Spora İlk Adım Projesi'yle Menteşe Spor Salonu Cimnastik Salonu'nda cimnastikle tanıştı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:16
Muğla'da 'Spora İlk Adım'la Anasınıfı Öğrencileri Cimnastiğe Başladı

Muğla'da minikler cimnastiğe ilk adımlarını attı

Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) desteklediği "Spora İlk Adım Projesi" kapsamında cimnastik branşıyla tanışmanın heyecanını yaşadı. Minikler, Menteşe Spor Salonu Cimnastik Salonunda ilk deneyimlerini gerçekleştirdi.

Etkinlikte neler yapıldı?

Program boyunca öğrenciler, eğlenceli ve eğitici bir ortamda cimnastiğin temel hareketlerini öğrenerek spora ilk adımlarını attı. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen çalışmalar, çocukların motor becerilerinin gelişimine ve spor sevgisinin aşılanmasına odaklandı.

Miniklerin salondaki neşe ve enerjisi, projenin hedeflerine ulaştığını gösterdi; çocukların güvenle hareket etmeleri ve takım içinde iş birliği yapmaları teşvik edildi.

GSB'den açıklama

GSB yetkilileri, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu tür projelerin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "GSB her zaman yanınızda! Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık spor tesislerimizle spora desteğimiz devam ediyor," denilerek spora erişimin kolaylaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Spora İlk Adım Projesi gibi girişimlerin, erken yaşta spor bilincinin yerleşmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması açısından kritik olduğu vurgulandı.

